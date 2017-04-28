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10:13 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе возбудили уголовное дело по факту падения футбольных ворот на пятиклассницу

Следователи устанавливают причастных к этому происшествию.

Несчастный случай, который произошел вечером 25 апреля в селе Жуково, никого не оставил равнодушным: на школьном стадионе на 12-летнюю девочку упали футбольные ворота. В местном отделе СКР по Башкирии по результатам доследственной проверки возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

— По версии следствия, дети играли на стадионе, расположенном на территории школы, когда на ребенка упали ворота. Известно, что они не были закреплены. Пострадавшая с тяжелыми травмами госпитализирована, — отметили в пресс-службе республиканского Следкома.

Подозреваемых в деле пока нет — следователи сейчас устанавливают лиц, причастных к произошедшему. Расследование уголовного дела продолжается.

Тем временем, мама девочки рассказала, что ребенок сейчас в коме, а врачи пока прогнозов не дают.

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