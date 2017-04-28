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10:14 (мск), источник: АиФ Самара

Житель Самары забил до смерти битой своего приятеля

Причиной жестокого убийства стала ссора.

В отдел полиции, обслуживающий Промышленный район Самары, поступила информация об обнаружении в одной из квартир дома, расположенного на улице Александра Матросова, тела мужчины с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Прибывшие на место преступления оперативники осмотрели помещение, собрали необходимые материалы, опросили ближайших соседей и других жильцов дома, установили личность погибшего. Им оказался 33-летний хозяин квартиры.

Следственным управлением СК России по Самарской области было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Отработав круг знакомых погибшего мужчины, полицейские получили информацию, что к преступлению может быть причастен его 32-летний приятель. Мужчину задержали. В ходе опроса он признался в убийстве, и рассказал, что в тот день он пришел к своему товарищу в гости, между ними возникла ссора, гость в ходе словесной перепалки схватил биту и ударил несколько раз своего оппонента, после чего скрылся с места происшествия.

По данным полиции, злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.

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