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10:19 (мск), источник: Sputnik.by

Грузовик и микроавтобус столкнулись под Славгородом: погиб мужчина

Водитель буса погиб в результате столкновения с грузовым Volvo на встречной полосе движения.

МИНСК, 28 апр — Sputnik. Авария со смертельным исходом произошла ночью недалеко от Славгорода (Могилевская область), сообщили в пятницу в МВД Беларуси.

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Житель агрогородка Еремино 1979 года рождения управлял микроавтобусом Peugeot. В какой-то момент водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовой машиной Volvo.

«В результате водитель Peugeot погиб, а водитель Volvo помещен в больницу», — рассказали в МВД.

За рулем грузовика находился житель Бобруйска 1978 года рождения. Причина смертельной аварии не сообщается.

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