Грузовик и микроавтобус столкнулись под Славгородом: погиб мужчина
Водитель буса погиб в результате столкновения с грузовым Volvo на встречной полосе движения.
Водитель буса погиб в результате столкновения с грузовым Volvo на встречной полосе движения.
МИНСК, 28 апр — Sputnik. Авария со смертельным исходом произошла ночью недалеко от Славгорода (Могилевская область), сообщили в пятницу в МВД Беларуси.
Житель агрогородка Еремино 1979 года рождения управлял микроавтобусом Peugeot. В
«В результате водитель Peugeot погиб, а водитель Volvo помещен в больницу», — рассказали в МВД.
За рулем грузовика находился житель Бобруйска 1978 года рождения. Причина смертельной аварии не сообщается.