Преступники выбросили во время погони 19 млн тенге в Атырау
Грабители похитили 24 миллиона тенге, напав на жителя Атырау в его доме.
Грабители похитили 24 миллиона тенге, напав на жителя Атырау в его доме.
АСТАНА, 28 апр — Sputnik. Двое грабителей задержаны в Атырау после вооруженного ограбления, сообщает
По информации ведомства, звонок в полицию о нападении поступил 26 апреля в 09.40.
Двое грабителей, скрыв лица, ворвались в дом, связали хозяину руки и ноги скотчем и похитили 24 миллиона тенге, после чего скрылись.
В ходе розыска по горячим следам задержали одного из подозреваемых, 1990 года рождения, ранее судимого за аналогичное преступление. В тот же день полицейские поймали и второго подельника, 1991 года рождения.
Также обнаружены улики — травматический пистолет «Оса» со стертым номером и часть похищенных денег — 19 миллионов тенге. Десять миллионов преступники бросили в пакете возле дороги и 9 миллионов спрятали в заброшенном доме. Где были остальные 5 миллионов тенге, в полиции не сообщили. Задержание грабителей в Атырау.
Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания города.