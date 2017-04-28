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10:17 (мск), источник: Sputniknews.kz

Преступники выбросили во время погони 19 млн тенге в Атырау

Грабители похитили 24 миллиона тенге, напав на жителя Атырау в его доме.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 28 апр — Sputnik. Двое грабителей задержаны в Атырау после вооруженного ограбления, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел Атырауской области.

По информации ведомства, звонок в полицию о нападении поступил 26 апреля в 09.40.

Двое грабителей, скрыв лица, ворвались в дом, связали хозяину руки и ноги скотчем и похитили 24 миллиона тенге, после чего скрылись.

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В ходе розыска по горячим следам задержали одного из подозреваемых, 1990 года рождения, ранее судимого за аналогичное преступление. В тот же день полицейские поймали и второго подельника, 1991 года рождения.

Также обнаружены улики — травматический пистолет «Оса» со стертым номером и часть похищенных денег — 19 миллионов тенге. Десять миллионов преступники бросили в пакете возле дороги и 9 миллионов спрятали в заброшенном доме. Где были остальные 5 миллионов тенге, в полиции не сообщили. Задержание грабителей в Атырау.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания города.

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