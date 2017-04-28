Преступники выбросили во время погони 19 млн тенге в Атырау

Двое грабителей, скрыв лица, ворвались в дом, связали хозяину руки и ноги скотчем и похитили 24 миллиона тенге, после чего скрылись.

В ходе розыска по горячим следам задержали одного из подозреваемых, 1990 года рождения, ранее судимого за аналогичное преступление. В тот же день полицейские поймали и второго подельника, 1991 года рождения.

Также обнаружены улики — травматический пистолет «Оса» со стертым номером и часть похищенных денег — 19 миллионов тенге. Десять миллионов преступники бросили в пакете возле дороги и 9 миллионов спрятали в заброшенном доме. Где были остальные 5 миллионов тенге, в полиции не сообщили. Задержание грабителей в Атырау.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания города.