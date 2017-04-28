В Башкирии преступная группировка грабила женщин под угрозой насилия

Они в разной степени участия обвиняются в совершении преступления по статьям «создание вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан и участие в ней» и «разбойные нападения с применением предметов, используемых в качестве оружия», сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия главой группировки был Ахметов. Он подбивал своих товарищей совершать разбойные нападения на женщин. Так, в апреле и августе 2015 года банда по ночам нападала на женщин и под угрозой насилия забирала у них все ценные вещи. Мужчины использовали огнестрельное оружие и избивали женщин.

Всего от их рук пострадало 8 женщин. Им удалось собрать чужое имущество на сумму более 140 тысяч рублей. Сейчас обвиняемые под стражей. Уголовное дело направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу.