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10:51 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии преступная группировка грабила женщин под угрозой насилия

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение в отношении 35-летнего Марселя Ахметова, 27-летнего Александра Кудрявцева и 34-летнего Азамата Афзалетдинова и 25- летнего Александра Савкина.

Они в разной степени участия обвиняются в совершении преступления по статьям «создание вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан и участие в ней» и «разбойные нападения с применением предметов, используемых в качестве оружия», сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия главой группировки был Ахметов. Он подбивал своих товарищей совершать разбойные нападения на женщин. Так, в апреле и августе 2015 года банда по ночам нападала на женщин и под угрозой насилия забирала у них все ценные вещи. Мужчины использовали огнестрельное оружие и избивали женщин.

Всего от их рук пострадало 8 женщин. Им удалось собрать чужое имущество на сумму более 140 тысяч рублей. Сейчас обвиняемые под стражей. Уголовное дело направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу.

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