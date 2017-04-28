В Воронеже Mazda насмерть сбила пешехода
Авария произошла на Московском проспекте.
Авария произошла на Московском проспекте.
Водитель Mazda сбил 46-летнего воронежца у одного из домов на Московском проспекте в 0:10 пятницы, 28 апреля. Мужчина скончался на месте аварии до приезда «скорой», сообщила
По данным ведомства, за рулем Mazda находился 22-летний неработающий воронежец. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины ДТП.
За сутки региональные автоинспекторы зарегистрировали 136 ДТП, из них в Воронеже — 83, на федеральных трассах — 22, в районах области — 31. В восьми авариях пострадали восемь человек, один погиб.