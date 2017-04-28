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11:05 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже Mazda насмерть сбила пешехода

Авария произошла на Московском проспекте.

Водитель Mazda сбил 46-летнего воронежца у одного из домов на Московском проспекте в 0:10 пятницы, 28 апреля. Мужчина скончался на месте аварии до приезда «скорой», сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

По данным ведомства, за рулем Mazda находился 22-летний неработающий воронежец. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

За сутки региональные автоинспекторы зарегистрировали 136 ДТП, из них в Воронеже — 83, на федеральных трассах — 22, в районах области — 31. В восьми авариях пострадали восемь человек, один погиб.

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