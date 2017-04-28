Семилетний велосипедист попал под машину возле Островца

На перекрестке неподалеку от Островца малолетний велосипедист неожиданно выскочил с гравийной дороги на асфальтированную прямо перед грузовиком «Вольво». Водитель автомобиля пытался уйти на встречную полосу, однако наезда избежать не удалось.

«Ребенок помещен в больницу», — отметили в УГАИ региона. Там подчеркнули, что дети до 14 лет вообще не имеют права ездить на велосипеде по дороге без сопровождения совершеннолетнего лица.