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10:29 (мск), источник: БЕЛТА

Семилетний велосипедист попал под машину возле Островца

28 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Семилетний велосипедист попал под машину под Островцом. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Источник: БЕЛТА

На перекрестке неподалеку от Островца малолетний велосипедист неожиданно выскочил с гравийной дороги на асфальтированную прямо перед грузовиком «Вольво». Водитель автомобиля пытался уйти на встречную полосу, однако наезда избежать не удалось.

«Ребенок помещен в больницу», — отметили в УГАИ региона. Там подчеркнули, что дети до 14 лет вообще не имеют права ездить на велосипеде по дороге без сопровождения совершеннолетнего лица.

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