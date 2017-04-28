На юге Волгограда по дороге в школу сбит 9-летний мальчик
На месте ДТП работали экипажи городского ГАИ.
На месте ДТП работали экипажи городского ГАИ.
По сообщению ВДТВ,
В УМВД России по Волгограду сообщают, что наезд на 9-летнего мальчика был совершен автомобилем «Рено Логан». За рулем иномарки находился 32-летний мужчина.
К настоящему моменту известно, что ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП второклассник был госпитализирован. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.