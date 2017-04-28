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11:27 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

На юге Волгограда по дороге в школу сбит 9-летний мальчик

На месте ДТП работали экипажи городского ГАИ.

По сообщению ВДТВ, дорожно-транспортное происшествие с участием школьника произошло 28 апреля около 08:00 в Красноармейском районе Волгограда на улице Библиотечная, напротив дома № 19.

В УМВД России по Волгограду сообщают, что наезд на 9-летнего мальчика был совершен автомобилем «Рено Логан». За рулем иномарки находился 32-летний мужчина.

К настоящему моменту известно, что ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП второклассник был госпитализирован. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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