Массовой гибелью рыбы в Верхнесысертском пруду на Среднем Урале заинтересовался Следственный комитет
Следователи начали проверку по факту массовой гибели рыбы в Сысертском районе. ЧП произошло в Верхнесысертском пруду.
Следователи начали проверку по факту массовой гибели рыбы в Сысертском районе. ЧП произошло в Верхнесысертском пруду.
Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, будет дана правовая оценка на предмет наличия в данной ситуации признаков преступления, предусмотренного частью 2 статьи 250 УК РФ (загрязнение вод, повлекшее массовую гибель животных).
«В настоящее время следователем СКР во взаимодействии с сотрудниками полиции, а также контролирующих органов проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.
Там уточнили, что часть 2 статьи 250 УК РФ предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.
Как сообщало Накануне.RU, также рыба массово погибла в челябинском озере Кунашак. Прокуратура организовала проверку по факту этого инцидента.