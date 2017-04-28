Массовой гибелью рыбы в Верхнесысертском пруду на Среднем Урале заинтересовался Следственный комитет

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, будет дана правовая оценка на предмет наличия в данной ситуации признаков преступления, предусмотренного частью 2 статьи 250 УК РФ (загрязнение вод, повлекшее массовую гибель животных).

«В настоящее время следователем СКР во взаимодействии с сотрудниками полиции, а также контролирующих органов проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что часть 2 статьи 250 УК РФ предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Как сообщало Накануне.RU, также рыба массово погибла в челябинском озере Кунашак. Прокуратура организовала проверку по факту этого инцидента.