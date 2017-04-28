Осужденного убило током в хабаровском СИЗО
Как сообщили в
Как сообщили в
Хабаровск, 28 апреля, AmurMedia.
Осужденный, находящийся в одной из камер СИЗО № 1 г. Хабаровска, погиб от поражения электрическим током. По факту гибели человека в настоящее время проводится доследственная проверка, сообщили в
— Осужденный, содержавшийся в следственном изоляторе 1 в Хабаровске, погиб от поражения электрическим током. В настоящее время выясняются подробности и обстоятельства трагического инцидента. Информация передана в следственные органы, — сообщил собеседник в
Как ранее сообщала редакция информагентства, проведенная в середине 2016 года прокурорская проверка СИЗО № 1 выявила многочисленные недостатки в состоянии и работе следственного изолятора: в помещениях, где проживают осужденные, на стенах и потолке отмечаются следы ржавчины и отслоение штукатурки, поражения грибком и затекания воды. В некоторых помещениях электропроводка имеет наружные соединения и выполнена методом скручивания. Вполне возможно, что одна из таких скруток и послужила причиной трагедии. Однако, как сообщили в