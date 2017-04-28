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11:40 (мск), источник: AmurMedia.ru

Осужденного убило током в хабаровском СИЗО

Как сообщили в пресс-службе краевого УФСИН, по факту гибели проводится проверка.

Хабаровск, 28 апреля, AmurMedia.

Осужденный, находящийся в одной из камер СИЗО № 1 г. Хабаровска, погиб от поражения электрическим током. По факту гибели человека в настоящее время проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе УФСИН по Хабаровскому краю.

— Осужденный, содержавшийся в следственном изоляторе 1 в Хабаровске, погиб от поражения электрическим током. В настоящее время выясняются подробности и обстоятельства трагического инцидента. Информация передана в следственные органы, — сообщил собеседник в пресс-службе УФСИН.

Как ранее сообщала редакция информагентства, проведенная в середине 2016 года прокурорская проверка СИЗО № 1 выявила многочисленные недостатки в состоянии и работе следственного изолятора: в помещениях, где проживают осужденные, на стенах и потолке отмечаются следы ржавчины и отслоение штукатурки, поражения грибком и затекания воды. В некоторых помещениях электропроводка имеет наружные соединения и выполнена методом скручивания. Вполне возможно, что одна из таких скруток и послужила причиной трагедии. Однако, как сообщили в пресс-службе краевого УФСИН, в ходе проверки будут рассматриваться все версии произошедшего.

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