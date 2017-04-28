Осужденного убило током в хабаровском СИЗО

Хабаровск, 28 апреля, AmurMedia.

Осужденный, находящийся в одной из камер СИЗО № 1 г. Хабаровска, погиб от поражения электрическим током. По факту гибели человека в настоящее время проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе УФСИН по Хабаровскому краю.

— Осужденный, содержавшийся в следственном изоляторе 1 в Хабаровске, погиб от поражения электрическим током. В настоящее время выясняются подробности и обстоятельства трагического инцидента. Информация передана в следственные органы, — сообщил собеседник в пресс-службе УФСИН.