Житель Чайковского заплатит 50 тысяч рублей за избиение полицейского

Житель Чайковского района признан виновным «В применении насилия в отношении представителя власти».

В феврале этого года пьяный мужчина ночью напал на полицейского возле одного из домов по улице Заринская города Чайковский.

«Выражая недовольство законными действиями инспектора ДПС ГИБДД Отдела МВД России по Чайковскому району, связанных с исполнением им своих должностных обязанностей, он умышлено нанес представителю власти удар кулаком по лицу, причинив ему телесные повреждения и физическую боль», — объясняют в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю.

Мужчину задержали. После расследования дело передали в суд. Жителя Чайковского района приговорили к штрафу в размере 50 тысяч рублей.