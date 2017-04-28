В Краснодаре мужчина погиб при падении с 12 этажа

Инцидент произошел 26 апреля. Около 19:00 возле дома № 19 на проспекте Чекистов нашли тело 49-летнего мужчины. По предварительным данным, он упал с общего балкона на 12-м этаже, сообщил порталу Юга.ру следователь СО по Западному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Сергей Меликян.

Погибший оставил предсмертную записку. У него были долги, в общей сложности около 1 млн рублей. Проводится доследственная проверка.