Ударивший ножом девушку новосибирец прятался за ветками от полиции

Ударившей ножом девушку новосибирец прятался за ветками от полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

27 апреля в 13 часов дня в лесном массиве в районе улицы Боровая поселка Ордынское на 22-летнюю девушку напал вооруженный ножом мужчина, потребовавший отдать ему ценные вещи. Девушка оказала сопротивление, поэтому в ходе борьбы нападавший нанес ей удар ножом в область груди, после чего украл ее имущество — продукты питания, личные вещи и золотую цепочку. .

Девушка смогла дойти до речной переправы и попросить помощи у работников лодочной станции. Местные жители передали раненую девушку врачам «скорой помощи».

Полицейские установили приметы нападавшего и организовали поисковые мероприятия со служебно-разыскной собакой.

В нескольких километрах был найден в лесу в нескольких километрах от места совершения преступления.

«Злоумышленник пытался спрятаться от полицейских, укрыв себя ветками. Как было установлено, 42-летний житель Новосибирска ранее уже был судим за совершение тяжких преступлений, в том числе — за причинение тяжкого вреда здоровью. В ходе обыска у него было изъято похищенное», —рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.