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11:30 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии 5-летняя девочка выпала из окна

ЧП произошло сегодня в Стерлитамаке.

По данным источников в правоохранительных органах, ребенок облокотился на москитную сетку. Как зачастую бывает в подобных случаях, сетка выпала вместе с ребенком.

К счастью, после падения с третьего этажа эта история закончилась для ребенка травмами. Девочку госпитализировали в городскую больницу № 1.

Отметим, что это не первый случай за последний год. Падения, в том числе и с летальным исходом, происходили как в Стерлитамаке, так и в Уфе. Всему виной практически во всех случаях становились москитные сетки, которые попросту не рассчитаны на то, чтобы выдерживать вес ребенка.

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