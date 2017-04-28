В числе провалившихся под воду на Шпицбергене был пермяк

В числе провалившихся под лед на архипелаге Шпицберген оказался пермяк Эльнар Мансуров. Он путешествует по миру и фотографируется в маске медведя, передает «Уралинформбюро».

«У нас тут приключение со спасательной операцией и снегоходами, что ушли в воду. Не верьте СМИ, что пишут о том, что люди ушли под лед, все живы и слава богу. Утонул мой багаж с паспортом, и все остальное — но это неважно. Наши гиды Саша и Дима — с обморожениями, мы все переживаем и надеемся, что все будет хорошо», — написал турист на своей странице в Instagram.