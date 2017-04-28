Названа предварительная причина отравления газом 5 жителей Краснознаменска

Следователи калининградского управления СКР выясняют, кто зафиксировал кнопку автомата безопасности газового котла, которая отключает газ при аварийной ситуации. Именно это, по предварительной, привело к смерти жителей двух квартир дома, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Как сообщалось ранее, от отравления газом умерли 88-летний мужчина и 63-летняя женщина, а также их соседи — мужчина 35 лет, его 26-летняя супруга и 5-летний ребенок.

«В ходе осмотра места происшествия, в кухне квартиры, в которой находились тела мужчины, женщины и ребенка, обнаружен газовый отопительный бытовой аппарат. По предварительным данным, попадание угарного газа в квартиры дома произошло из-за принудительной фиксации неустановленным лицом кнопки автомата безопасности газового котла, препятствующей подаче газа в случае работы оборудования в аварийном режиме», — сообщили в СКР.