Убийца воронежских сестер-старушек отправится в колонию на 19,5 лет

Воронежский облсуд приговорил 46-летнего уроженца поселка Светлый яр Светлоярского района Волгоградской области к 19 годам 6 месяцам лишения свободы, сообщила пресс-служба СКР по Воронежской области в пятницу, 28 апреля. Мужчина ограбил и убил 86-летнюю и 75-летнюю пенсионерок в селе Вервековка Богучарского района Воронежской области 7 декабря 2014 года.

Обвиняемый выплатит родственникам убитых более 1,5 млн рублей компенсации морального и материального ущерба.

Как установило следствие, за пару месяцев до убийства мужчина ремонтировал у пожилых женщин забор и узнал, где они хранят сбережения. Волгоградец взломал дверь летней кухни и начал искать ценности. Разбойник ударил 86-летнюю женщину входной дверью, затем втащил пенсионерку внутрь, где была ее 75-летняя парализованная сестра. Женщины начали звать на помощь, но грабитель ударил обеих пенсионерок ребром ладони по шее и скрылся с 700 тыс. рублей. Женщины скончались от полученных травм. Мертвых старушек обнаружили соседи. Бабушки не открыли почтальону, и он позвал на помощь.

Подозреваемого в двойном убийстве задержали в одном из райцентров Воронежской области через полтора месяца после убийства. Сначала мужчина признал вину и показал, как убивал пенсионерок, но затем отказался от показаний, чтобы уйти от ответственности. Объем уголовного дела составил девять томов — следователи опросили более 100 свидетелей. Суд посчитал собранные доказательства достаточными для вынесения приговора. Суд признал волгоградца виновным в разбое с проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и в убийстве двух лиц в беспомощном состоянии, сопряженном с разбоем (п. «а, в, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).