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12:03 (мск), источник: Nur.kz

Три актюбинки стали жертвами галантного брачного афериста

Женщины отдали ему более 3 млн тенге.

Источник: Nur.kz

Несколько жительниц Актобе стали жертвами брачного афериста. 40-летний мужчина красиво ухаживал за ними, предлагал отношения, после чего просил материальной помощи в трудной ситуации и исчезал.

Три женщины в общем отдали ему более 3 миллионов тенге, пишет «Диапазон».

Сейчас они ищут других жертв, чтобы подать коллективное заявление в полицию.

Одинокая Анастасия (здесь и далее имена изменены — прим. ред.) познакомилась с Александром в магазине. Он привез домашнее мясо и отдал его ей в долг.

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«После он настойчиво приглашал на встречу, на кофе. Он с первого дня стал признаваться в любви, спрашивал, буду ли я его и только его, слал разбитые сердца в Ватсапе. Человеку нужна была очередная жертва, теперь я это поняла», — рассказывает Анастасия.

Когда Александр разбил машину, Анастасия сразу приехала на помощь. Всего они встретились 3 раза, основное общение происходило по Интернету и мобильному.

Тем не менее, в октябре он уговорил Анастасию взять для него первый кредит в 500 тысяч тенге для восстановления автомобиля. Оформить его на себя он якобы не мог.

В ноябре Анастасия взяла для него еще один кредит на миллион под залог квартиры, для раскрутки его бизнеса. Три месяца Александр исправно платил, а с января уговорил на кредит на бытовую технику.

«Больше я от него не увидела ни копейки. Всю зарплату я отдавала для погашения кредита. Приходилось платить по 125 тысяч в месяц, после произвела рефинансирование. Но мне придется выплачивать кредиты около 6 лет!», — делится Анастасия.

Он исчез на год. Случайно встретив его на улице, Анастасия потребовала от него расписку. Сумма долга составила 2,7 миллиона тенге, из-за наценки Анастасия должна банкам 3,4 миллиона тенге.

Вторая потерпевшая бизнесвумен Марина познакомилась с Александром по Интернету. У женщины был сложный развод с мужем. Александр заваливал ее комплиментами и сразу же писал о любви.

«При встрече он сразу начал: «Ты такая, какой я тебя представлял», «Я тебя добьюсь», — рассказывает Марина.

После настойчивых ухаживаний Марина решилась на отношения с Александром, познакомилась с его детьми и друзьями. Через время Александр стал жаловаться, что ему нужны деньги.

Сначала женщина отказывала, но в марте он уговорил ее на кредит на 300 тысяч тенге. Незадолго до выплаты Александр прислал сообщение, что у него порезали брата, и он срочно выезжает в Орск. После пошли различные оправдания и обещания погасить кредит, но денег Марина так и не увидела.

«Подруги мои ему звонили, он обещал, что вернет, а потом всех блокировал», — говорит она.

Третья девушка живет в Оренбурге, он год жил у нее. Деньги у нее Александр не брал, но должен ее матери 200 тысяч тенге.

«Он рассказывал, что закрыл ей ипотеку, купил из салона машину, а потом его выгнала полиция, он все оставил и добирался на попутках», — поделились пострадавшие.

Как рассказали женщины, мужчина действует однотипно. Женщин выбирает с квартирой, машиной и деньгами.

Сразу же пишет о любви, зовет замуж, обращается к возлюбленным «зая» и «котенок». Рассказывает, что мама его бросила, воспитывали его бабушка с дедушкой, но бабушка умерла.

«Но бабушка жива, мы с ней разговаривали. Он у них ворует деньги, брал на дрова и исчез», — возмущена Анастасия.

Встречи с ним редкие, он всегда работает, но часто пишет, звонит. При этом Александр крайне ревнив, сам называет себя собственником.

«Я знаю, ты с ним» — так он мне писал. С кем с «ним», я не знаю, — рассказала Марина.

Чем же он очаровал обманутых женщин, им самим ответить сложно. Обе отметили, что на первой встрече он им не понравился.

«Он выглядит простаком, работягой, которому не хватает любви, семьи. Каждая из нас думала, что одна единственная и неповторимая», — поделилась Анастасия.

В декабре Анастасия обратилась с заявлением в прокуратуру, они передали обращение в полицию. Но производство по делу прекратили в связи с отсутствием состава преступления.

Анастасия обжаловала постановление в суде, и дело возобновили. Недавно Анастасия узнала, что дело вновь прекращено. Марина не заявляла в полицию, но опубликовала предупреждение для женщин в социальных сетях. Так женщины познакомились и решили найти других жертв.

«Мы хотим предупредить актюбинок быть бдительней и собрать тех, кто пострадал из-за этого человека, подать групповое заявление в полицию», — рассказали потерпевшие.

Как оказалось, занимал деньги он не только у женщин, нашлись жертвы среди его друзей и знакомых.

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