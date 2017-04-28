В Усть-Каменогорске мужчина пострадал из-за взорвавшейся зарядки для мобильника
У него сломана ключица, ушибы лица и грудной клетки.
У него сломана ключица, ушибы лица и грудной клетки.
Житель
46-летнего мужчину госпитализировали в Городскую больницу № 1, передает «Устинка LIVE».
Инцидент произошел 26 апреля.
Медики не исключают, что в момент взрыва мужчина был в наркотическом или алкогольном опьянении.
«Мужчина госпитализирован с взрывной раной. У него диагностировали открытый переломом первой и второй костей ключицы. Также пациент получил многочисленные ушибы лица и грудной клетки. Сейчас состояние потерпевшего нестабильное», — сообщили в больнице.
Врачи отмечают, что пострадавший испытал сильный шок.