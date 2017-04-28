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12:15 (мск), источник: Nur.kz

В Усть-Каменогорске мужчина пострадал из-за взорвавшейся зарядки для мобильника

У него сломана ключица, ушибы лица и грудной клетки.

Источник: Nur.kz

Житель Усть-Каменогорска попал в больницы из-за взорвавшей зарядки для мобильного телефона. Он получил перелом костей ключицы и множественные ушибы лица и грудной клетки.

46-летнего мужчину госпитализировали в Городскую больницу № 1, передает «Устинка LIVE».

Инцидент произошел 26 апреля.

Медики не исключают, что в момент взрыва мужчина был в наркотическом или алкогольном опьянении.

«Мужчина госпитализирован с взрывной раной. У него диагностировали открытый переломом первой и второй костей ключицы. Также пациент получил многочисленные ушибы лица и грудной клетки. Сейчас состояние потерпевшего нестабильное», — сообщили в больнице.

Врачи отмечают, что пострадавший испытал сильный шок.

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