В Усть-Каменогорске мужчина пострадал из-за взорвавшейся зарядки для мобильника

Житель Усть-Каменогорска попал в больницы из-за взорвавшей зарядки для мобильного телефона. Он получил перелом костей ключицы и множественные ушибы лица и грудной клетки.

46-летнего мужчину госпитализировали в Городскую больницу № 1, передает «Устинка LIVE».

Инцидент произошел 26 апреля.

Медики не исключают, что в момент взрыва мужчина был в наркотическом или алкогольном опьянении.

«Мужчина госпитализирован с взрывной раной. У него диагностировали открытый переломом первой и второй костей ключицы. Также пациент получил многочисленные ушибы лица и грудной клетки. Сейчас состояние потерпевшего нестабильное», — сообщили в больнице.

Врачи отмечают, что пострадавший испытал сильный шок.