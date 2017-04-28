Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
8 простых упражнений против боли в шее
Жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Джиган растрогал поклонников снимком с новорожденной дочкой
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
Последний барьер для «Спартака»
Шарапова: После паузы лучше понимаю, на что способно моё тело
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Максакова возмущена поведением экс-жены Вороненкова - СМИ
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
11Протест одного
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
12:46 (мск), источник: СуперОмск

В Омске осудили владельцев казино в Нефтяниках

Первомайский райсуд вынес приговор 37-летнему Антону Горсту и 23-летнему Константину Волобуеву, признав их виновными в незаконном проведении азартных игр с использованием игорного оборудования и телекоммуникации.

Нелегальный игорный клуб работал в Нефтяниках в феврале-марте 2016 года, располагался он на улице Бархатовой. В помещении было установлено девять комплектов компьютерного оборудования, приспособленных для азартных игр. Попасть туда игроки могли за деньги. В итоге незаконную деятельность пресекла полиция.

В ходе следствия Горст, который был основателем игорного клуба, не признал вину, утверждая, что в указанном помещении осуществлялась биржевая торговля на рынке опционов. Второй фигурант Волобуев, который работал администратором в игорном клубе, наоборот, стал сотрудничать со следствием.

В результате по решению суда Волобуева оштрафовали на 10 тысяч рублей, Горста — на 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба омского Следкома.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин поручил Медведеву защитить персональные данные граждан РФ
В Совете Федерации оценили действия Трампа в отношении РФ
В России может измениться порядок погашения кредитов
В ПАСЕ готовят процедуру импичмента главы Ассамблеи
СМИ: в ГД готовится законопроект, превращающий Крым в офшор
Украина показала в ролике Евровидения дворец «Ласточкино гнездо»
Мощи Николая Чудотворца привезут в Россию впервые за 930 лет
Спорт
Последний барьер для «Спартака» Главное футбольное дерби страны определит судьбу чемпионской гонки в РФПЛ
Авто
Вместо «Йети»: эксклюзивный тест нового кроссовера Skoda Karoq появился внезапно. Замену Yeti ждали, но не так сразу — без прелюдий. Пара шпионских фото/видео не в счет. Раз не было точной информации, поползли слухи. А что оказалось правдой?
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон пригласила своего пожилого двойника на показ «Очень плохих девчонок» и в бар
Недвижимость
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь