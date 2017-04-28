В Омске осудили владельцев казино в Нефтяниках

Нелегальный игорный клуб работал в Нефтяниках в феврале-марте 2016 года, располагался он на улице Бархатовой. В помещении было установлено девять комплектов компьютерного оборудования, приспособленных для азартных игр. Попасть туда игроки могли за деньги. В итоге незаконную деятельность пресекла полиция.

В ходе следствия Горст, который был основателем игорного клуба, не признал вину, утверждая, что в указанном помещении осуществлялась биржевая торговля на рынке опционов. Второй фигурант Волобуев, который работал администратором в игорном клубе, наоборот, стал сотрудничать со следствием.