Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
У оральных контрацептивов нашли необычные побочные эффекты
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
Как избежать пожаров и протечек в доме
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
«Вашингтон» проиграл «Питтсбургу», Овечкин и Кузнецов отличились
Хэмилтон: Теперь у меня будет балалайка-челлендж
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Максакова возмущена поведением экс-жены Вороненкова - СМИ
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз
Названы автомобили, которые продают вскоре после покупки
В Skoda назвали дату премьеры нового кроссовера
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
11Протест одного
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
13:00 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Полицейские нашли пропавшего на неделю 14-летнего подростка

Школьник сбежал из дома и жил у знакомого.

Полиция нашла пропавшего 14-летнего жителя улицы Новосибирская, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» руководитель поискового-спасательного отряда «Воронежец» Алексей Новиков в пятницу, 28 апреля. Подросток находится на обследовании в медучреждении: со школьником все в порядке.
Полицейские задержали юного воронежца на улице. Выяснилось, что школьник неделю жил у знакомого в Советском районе и не собирался возвращаться домой.

Мальчик ушел из дома в 8:30 пятницы, 21 апреля, и исчез. Отряд «Воронежец» попросил горожан помочь в поисках школьника.

 — Мы собрались выезжать на поиски, но полицейские сообщили, что уже нашли парня, он жив. Поводом для побега стала ссора с мамой. Ученик не выходил на связь несколько дней, потом созвонился с мамой и сказал, что у него все в порядке. Впрочем, до нахождения мальчика полицией дома он так и не появился, — отметил Алексей Новиков.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Департамент транспорта и автодорог Воронежской области возглавит Максим Оськин
Путин поручил Медведеву защитить персональные данные граждан РФ
В Совете Федерации оценили действия Трампа в отношении РФ
В России может измениться порядок погашения кредитов
В ПАСЕ готовят процедуру импичмента главы Ассамблеи
СМИ: в ГД готовится законопроект, превращающий Крым в офшор
Украина показала в ролике Евровидения дворец «Ласточкино гнездо»
Мощи Николая Чудотворца привезут в Россию впервые за 930 лет
Спорт
Последний барьер для «Спартака» Главное футбольное дерби страны определит судьбу чемпионской гонки в РФПЛ
Авто
Вместо «Йети»: эксклюзивный тест нового кроссовера Skoda Karoq появился внезапно. Замену Yeti ждали, но не так сразу — без прелюдий. Пара шпионских фото/видео не в счет. Раз не было точной информации, поползли слухи. А что оказалось правдой?
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон пригласила своего пожилого двойника на показ «Очень плохих девчонок» и в бар
Недвижимость
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь