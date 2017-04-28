Полицейские нашли пропавшего на неделю 14-летнего подростка

Полиция нашла пропавшего 14-летнего жителя улицы Новосибирская, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» руководитель поискового-спасательного отряда «Воронежец» Алексей Новиков в пятницу, 28 апреля. Подросток находится на обследовании в медучреждении: со школьником все в порядке.

Полицейские задержали юного воронежца на улице. Выяснилось, что школьник неделю жил у знакомого в Советском районе и не собирался возвращаться домой.

Мальчик ушел из дома в 8:30 пятницы, 21 апреля, и исчез. Отряд «Воронежец» попросил горожан помочь в поисках школьника.

— Мы собрались выезжать на поиски, но полицейские сообщили, что уже нашли парня, он жив. Поводом для побега стала ссора с мамой. Ученик не выходил на связь несколько дней, потом созвонился с мамой и сказал, что у него все в порядке. Впрочем, до нахождения мальчика полицией дома он так и не появился, — отметил Алексей Новиков.