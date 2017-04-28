Бизнесмен из Красноярска украл 10 тонн ювелирного камня для перепродажи

Руководителя одной из компаний Красноярска заподозрили в краже большой партии нефрита — полудрагоценного камня, используемого в ювелирном деле. Подробности дела рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным полицейских, 55-летний бизнесмен добыл 10 тонн нефрита-сырца из месторождения в Шушенском районе, не имея государственного разрешения. Мужчина планировал продать камень за границу, однако его действия пресекли сотрудники полиции. Сумма ущерба превысила 1,5 млн рублей.

Полицейские завели уголовное дело по статье «кража в особо крупном размере». В ходе расследования вся партия нефрита была изъята.

Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы.