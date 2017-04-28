Бизнесмен из Красноярска украл 10 тонн ювелирного камня для перепродажи
Сумма ущерба превысила 1,5 млн рублей.
Сумма ущерба превысила 1,5 млн рублей.
Руководителя одной из компаний Красноярска заподозрили в краже большой партии нефрита — полудрагоценного камня, используемого в ювелирном деле. Подробности дела рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
По данным полицейских, 55-летний бизнесмен добыл 10 тонн
Полицейские завели уголовное дело по статье «кража в особо крупном размере». В ходе расследования вся партия нефрита была изъята.
Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы.