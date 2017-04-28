Новосибирец вышел на полчаса из дома и пропал (фото)

30-летний Александр Виноградов пропал вечером 27 апреля. Он уехал из дома на Северо-Чемском ж/м на автомобиле «Хонда Цивик» на полчаса и до сих пор не вернулся. Госномер машины — К 052 УМ 154. Приметы: на вид 25−27 лет, рост около 185 см, плотного телосложения, волосы черные. Небольшая борода, на обеих руках присутствуют татуировки.

Новосибирец вышел на полчаса из дома и пропал, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «Инцидент».

Был одет: в темно-синюю футболку без рисунков, черные спортивные штаны «Пума» и черные кроссовки, также на нем может быть жилетка бордового цвета.