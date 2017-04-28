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12:48 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирец вышел на полчаса из дома и пропал (фото)

30-летний Александр Виноградов пропал вечером 27 апреля. Он уехал из дома на Северо-Чемском ж/м на автомобиле «Хонда Цивик» на полчаса и до сих пор не вернулся, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «Инцидент».

Новосибирец вышел на полчаса из дома и пропал, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «Инцидент».

30-летний Александр Виноградов пропал вечером 27 апреля. Он уехал из дома на Северо-Чемском ж/м на автомобиле «Хонда Цивик» на полчаса и до сих пор не вернулся. Госномер машины — К 052 УМ 154.
Приметы: на вид 25−27 лет, рост около 185 см, плотного телосложения, волосы черные. Небольшая борода, на обеих руках присутствуют татуировки.

Был одет: в темно-синюю футболку без рисунков, черные спортивные штаны «Пума» и черные кроссовки, также на нем может быть жилетка бордового цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим сообщить по телефонам: 8−913−794−26−80 (Татьяна) или в полицию по телефону 02, 102.

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