Новосибирец вышел на полчаса из дома и пропал (фото)
30-летний Александр Виноградов пропал вечером 27 апреля. Он уехал из дома на
30-летний Александр Виноградов пропал вечером 27 апреля. Он уехал из дома на
Новосибирец вышел на полчаса из дома и пропал, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «Инцидент».
30-летний Александр Виноградов пропал вечером 27 апреля. Он уехал из дома на
Приметы: на вид 25−27 лет, рост около 185 см, плотного телосложения, волосы черные. Небольшая борода, на обеих руках присутствуют татуировки.
Был одет: в
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