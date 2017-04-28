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12:54 (мск), источник: АиФ Челябинск

В южноуральских теплицах выявили нарушения миграционного законодательства

Работодателю грозит штраф в размере 800 тысяч рублей.

Нарушения миграционного законодательства выявили в работе тепличных хозяйств, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На территории Еткульского района Челябинской области проверили более 50 иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории тепличных хозяйств. По результатам проверки выявлено 23 нарушения миграционного законодательства, из них 15 за нарушение режима пребывания. На нарушителей наложены административные штрафы на общую сумму 46 тысяч рублей.

«В отношении 2 иностранных граждан подготовлены административные материалы для принятия решения о выдворении их за пределы страны. Работодателю грозит административный штраф на сумму до 800 тысяч рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток, за каждого иностранного гражданина. Кроме того, привлечение работодателя к административной ответственности является основанием для отказа в выдаче ему в дальнейшем разрешения на привлечение иностранных работников», — рассказывают в ведомстве.

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