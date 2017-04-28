Стала известна причина сильного пожара в речном порту Омска

Сегодня, 28 апреля, стала известна неофициальная причина пожара в речном порту Омска.

Напомним, днем загорелась баржа. Возможно, виноваты оказались сварщики, которые допустили неосторожность.

И искра от сварки попала в разлитое пятно от топлива.