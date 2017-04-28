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13:03 (мск), источник: Om1.ru

Стала известна причина сильного пожара в речном порту Омска

Возможно сварщики на барже допустили попадание искры в пятно, образовавшееся от топлива.

Сегодня, 28 апреля, стала известна неофициальная причина пожара в речном порту Омска.

Напомним, днем загорелась баржа. Возможно, виноваты оказались сварщики, которые допустили неосторожность.

И искра от сварки попала в разлитое пятно от топлива.

— На барже варили сварщики, и искра отлетела туда, где было пятно от топлива. Из-за этого случился пожар, однако никто из сотрудников не пострадал, — цитирует свой источник в Омском речном порту «12 канал».

Отметим, что в МЧС по Омской области пока не доступны для официальных комментариев.

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