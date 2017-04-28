Стала известна причина сильного пожара в речном порту Омска
Возможно сварщики на барже допустили попадание искры в пятно, образовавшееся от топлива.
Возможно сварщики на барже допустили попадание искры в пятно, образовавшееся от топлива.
Сегодня, 28 апреля, стала известна неофициальная причина пожара в речном порту Омска.
Напомним, днем загорелась баржа. Возможно, виноваты оказались сварщики, которые допустили неосторожность.
И искра от сварки попала в разлитое пятно от топлива.
— На барже варили сварщики, и искра отлетела туда, где было пятно от топлива.
Отметим, что в МЧС по Омской области пока не доступны для официальных комментариев.