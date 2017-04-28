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13:42 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

На Дону при пожаре погиб шестилетний мальчик

В Азове в результате пожара в частном доме погиб ребенок.

Инцидент произошел 27 апреля около 14:17 в садоводческом товариществе «Мичуринец» в одноэтажном доме по улице 7-ая Линия, 27. Площадь возгорания составила 1 кв. м. На место выезжали два пожарных расчета, но огонь был потушен до их прибытия.

«При пожаре погиб мальчик 2010 года рождения, причина возгорания — детская шалость с огнем», — сообщает 161.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ростовской области.

Как отмечает ведомство, во время пожара родители ребенка находились во дворе. Мальчик погиб от отравления угарным газом.

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