На Кубани сотрудника ФССП заподозрили в превышении должностных полномочий

Судебного пристава заподозрили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, сотрудник ФССП отменил запрет на регистрационные действия в отношении имущества должника. Гражданин был фигурантом неоконченного исполнительного производства, находящегося на исполнении у другого судебного пристава. Это повлекло ущерб в более 700 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Краснодарскому краю.

Расследование продолжается.