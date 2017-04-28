Со дна реки Дон подняли машину пропавшего депутата Емельяненко

Как стало известно ВДТВ, тела парламентария в салоне автомобиля, двери которого были заперты, не обнаружено. Поиски продолжаются.

Напомним, что решение вести поиски на воде с привлечением водолазов было принято 27 апреля после того, как на краю реки Дон были обнаружены следы протекторов его автомобиля.

Отметим, что следы были найдены всего в нескольких километрах от турбазы «Иловля», на которой депутат отдыхал 24 апреля в компании друзей.

Известно, что Леонид Емельяненко, попрощавшись в тот день со всеми, уехал на своем автомобиле и пропал без вести.