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13:25 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Со дна реки Дон подняли машину пропавшего депутата Емельяненко

По сообщению СУ СК России по Волгоградской области, в ходе поисков, организованных по факту исчезновения депутата Иловлинской районной думы Леонида Емельяненко, со дна реки поднят принадлежащий ему «УАЗ».

Как стало известно ВДТВ, тела парламентария в салоне автомобиля, двери которого были заперты, не обнаружено. Поиски продолжаются.

Напомним, что решение вести поиски на воде с привлечением водолазов было принято 27 апреля после того, как на краю реки Дон были обнаружены следы протекторов его автомобиля.

Отметим, что следы были найдены всего в нескольких километрах от турбазы «Иловля», на которой депутат отдыхал 24 апреля в компании друзей.

Известно, что Леонид Емельяненко, попрощавшись в тот день со всеми, уехал на своем автомобиле и пропал без вести.

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