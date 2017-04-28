Под Самарой «Volkswagen Passat» столкнулся с «Mitsubishi Lancer»

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором пострадали три человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В четверг, 27 апреля, в 12:30, на 41 километре автодороги «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград», 24-летний водитель автомобиля «Volkswagen Passat», следовавший со стороны Самары в направлении Чапаевска, поворачивая налево, нарушил правила очередности проезда нерегулируемого перекрестка, и столкнулся с автомашиной «Mitsubishi Lancer» под управлением 50-летней женщины.

В результате дорожной аварии водители, а также 25-летняя пассажирка «Mitsubishi Lancer» получили травмы различной степени тяжести.

По данным инспекторов ГИБДД, во время столкновения автомобилей оба водителя находились в трезвом состоянии. Полицейские установили, что водитель автомобиля «Volkswagen Passat’не был пристегнут ремнем безопасности.

По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.