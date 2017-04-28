В Гродно пьяный водитель уходил от ГАИ и разбил две машины

Вечером 27 апреля наряд ГАИ выбыл для проверки сообщения от очевидцев: на стоянке магазина по ул. Ольги Соломовой замечен нетрезвый водитель на «Фольксвагене».

«Как оказалось, 61-летний мужчина выпил бутылку водки и ехал домой. Выходить из машины отказался и стал скрываться. Проблесковые маячки и сирену патрульного автомобиля лихач игнорировал», — рассказали в УГАИ. Уходя от погони, он разбил во дворах два припаркованных автомобиля.

Содержание алкоголя в организме нарушителя без малого в восемь раз превысило предельно допустимое. На него составлено семь административных протоколов.