Неизвестные разграбили могилы академиков Лаврентьева и Коптюга, сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Неизвестные вандалы испортили могилы академиков Михаила Лаврентьева и Валентина Коптюга, которые расположены на Южном кладбище в Новосибирске. Могилы в ненадлежащем состоянии обнаружили родственники академиков на прошлой неделе и обратились в полицию.

С могилы Лаврентьева вандалы украли латунные знаки «сигма», в возле могилы Коптюга неизвестные вырвали дверцы оградки из нержавеющей стали.

В мэрии Новосибирска пообещали восстановить внешний облик могил до 19 мая, в этот день СО РАН отмечает свое 60-летие.

В мэрии предположили, что совершить подобное смогли охотники за цветными металлами. Сейчас решается вопрос по установке на кладбище системы видеонаблюдения.