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13:29 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани по делу о взятке в 24 млн рублей арестован депутат Казгордумы

Советский районный суд Казани вынес решение об аресте генерального директора ООО «Мойдодыр-Казань», депутата Казгордумы Надыра Хайруллина, передает «Бизнес Online».

Сообщается, что он подозревается в даче взятке должностному лицу в размере 24 млн рублей. По решению суда Надыр Хайруллин останется в СИЗО до 10 июня.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело (ст.291), идет расследование.

Справка

Надыр Хайруллин родился в Казани. Окончил исторический факультет Казанского государственного университета по специальности «преподаватель истории». Работал в комсомольских и партийных организациях. Был генеральным директором ООО «Гамма+ и компания». С 2011 года гендиректор ОАО «Мойдодыр — Казань». С сентября 2015 г. — депутат Казанской городской Думы, руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в Казанской городской Думе.

Женат, имеет двоих детей.

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