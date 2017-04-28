В Казани по делу о взятке в 24 млн рублей арестован депутат Казгордумы

Сообщается, что он подозревается в даче взятке должностному лицу в размере 24 млн рублей. По решению суда Надыр Хайруллин останется в СИЗО до 10 июня.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело (ст.291), идет расследование.

Справка

Надыр Хайруллин родился в Казани. Окончил исторический факультет Казанского государственного университета по специальности «преподаватель истории». Работал в комсомольских и партийных организациях. Был генеральным директором ООО «Гамма+ и компания». С 2011 года гендиректор ОАО «Мойдодыр — Казань». С сентября 2015 г. — депутат Казанской городской Думы, руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в Казанской городской Думе.



Женат, имеет двоих детей.