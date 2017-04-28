Мошенница по телефону ухитрилась лишить пенсионера 148 тысяч рублей

Та позвонила ему на домашний телефон и, представившись медиком, известила, что у него обнаружена редкая и опасная болезнь крови.

А затем поспешила успокоить испуганного старика, пообещав достать ему чудотворную вакцину. Правда, очень дорогую. Пенсионер поддался на уловку и перевел на банковскую карту мошенницы 148 тысяч рублей. Не дождавшись обещанного лекарства, он понял, что его жестоко обманули и обратился в полицию.