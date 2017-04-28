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17:14 (мск), источник: РИАЦ

Мошенница по телефону ухитрилась лишить пенсионера 148 тысяч рублей

В Центральном районе Волгограда жертвой мошенницы стал 80-летний пенсионер.

Источник: РИАЦ

Та позвонила ему на домашний телефон и, представившись медиком, известила, что у него обнаружена редкая и опасная болезнь крови.

А затем поспешила успокоить испуганного старика, пообещав достать ему чудотворную вакцину. Правда, очень дорогую. Пенсионер поддался на уловку и перевел на банковскую карту мошенницы 148 тысяч рублей. Не дождавшись обещанного лекарства, он понял, что его жестоко обманули и обратился в полицию.

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ, сейчас возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции проводят комплекс розыскных мероприятий.

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