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13:45 (мск), источник: Калининград.Ru

«Девочку поймал прохожий»: подробности падения близнецов с восьмого этажа в Светлогорске

Одного из близнецов, которые выпали из окна восьмого этажа в Светлогорске, поймал случайный прохожий. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального СУ СК.

Источник: Калининград.Ru

В день происшествия близнецы находились в квартире под присмотром бабушки и десятилетней сестры. Родители были на работе, старшая девочка делала уроки в соседней комнате. Около 19:00 бабушка ненадолго вышла из квартиры. Оставшись без присмотра, малыши смогли самостоятельно открыть окно.

По данным следствия, дети выпали на козырёк, а затем на тротуар. При этом девочку поймал случайный прохожий. Очевидцы происшествия вызвали врачей.

В настоящее время близнецы находятся в Детской областной больнице. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Жизни детей ничто не угрожает. По словам врио министра здравоохранения области Александра Кравченко, у девочки перелом ключицы, у мальчика — нижней челюсти. «Без каких-либо дополнительных серьёзных факторов. Видимо, в рубашке родились», — отметил Кравченко.

Проверка показала, что близнецы растут в благополучной семье. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Региональное управление СУ СК просит родителей соблюдать меры безопасности:

— исключить случаи оставления детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами и на балконах даже на короткий срок.

— по возможности установить на окна блокираторы, препятствующие свободному открытию окна, либо снять оконные ручки и убрать их в место, недоступное для детей.

— проветривать квартиру, открывая окна в безопасном режиме.

— исключить случаи общения с детьми, находящимися в квартире, с улицы через окна.

— помнить, что москитная сетка, установленная на окне, не является препятствием к выпадению ребёнка через открытое окно.

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