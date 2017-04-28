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13:37 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Полицейские разыскивают члена банды грабителей в Новосибирске (фото)

25-летний Сергей Панюхин совершил грабеж с группой лиц по предварительному сговору, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Полицейские разыскивают члена банды грабителей в Новосибирске, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

25-летний Сергей Панюхин совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору), и скрылся от кировского районного суда Новосибирска.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в полицию по телефонам: 232−16−02, 232−15−69, либо по телефону 02.

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