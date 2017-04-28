Полицейские разыскивают члена банды грабителей в Новосибирске (фото)
25-летний Сергей Панюхин совершил грабеж с группой лиц по предварительному сговору, сообщает
25-летний Сергей Панюхин совершил грабеж с группой лиц по предварительному сговору, сообщает
Полицейские разыскивают члена банды грабителей в Новосибирске, сообщает
25-летний Сергей Панюхин совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору), и скрылся от кировского районного суда Новосибирска.
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