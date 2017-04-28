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13:12 (мск), источник: Новости Перми

В Перми произошел пожар на базе по переработке вторсырья

Загорелся металлический ангар на ул. Рабочая. Однако сильное задымление было видно издалека. Площадь пожара составила 200 кв. м.

В Перми днем 28 апреля на ул. Рабочая, 19/1 на базе по сбору и переработке вторсырья «Перммакулатура» произошел пожар. По информации ГУ МЧС по краю, загорелся металлический ангар. Площадь возгорания составила 200 кв. м.

Пожару была присвоена вторая степень сложности. Предварительно, никто не пострадал.

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