В Перми произошел пожар на базе по переработке вторсырья
Загорелся металлический ангар на ул. Рабочая. Однако сильное задымление было видно издалека. Площадь пожара составила 200 кв. м.
Загорелся металлический ангар на ул. Рабочая. Однако сильное задымление было видно издалека. Площадь пожара составила 200 кв. м.
В Перми днем 28 апреля на ул. Рабочая, 19/1 на базе по сбору и переработке вторсырья «Перммакулатура» произошел пожар. По информации ГУ МЧС по краю, загорелся металлический ангар. Площадь возгорания составила 200 кв. м.
Пожару была присвоена вторая степень сложности. Предварительно, никто не пострадал.