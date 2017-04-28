Видимость на трассе Р55 «Сибирь» снижена из-за дыма от лесных пожаров
Выставлены информационные знаки «Ограничение скорости».
Выставлены информационные знаки «Ограничение скорости».
Условия ограниченной видимости наблюдаются с 1610 — 1650 км на федеральной автомобильной дороге Р255 «Сибирь» в Зиминском районе Иркутской области
ФКУ Упрдор «Прибайкалье» рекомендует водителям быть предельно внимательными на федеральных дорогах Иркутской области избегать превышения скорости, соблюдать безопасную дистанцию.
«При возникновении чрезвычайной ситуации сразу звоните по телефонам службы спасения 112, и оперативного дежурного Управления автомобильной магистрали
Напомним, несколько домов в трех поселениях Тайшетского района Иркутской области остались без электричества.
По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,
На территории региона действует особый противопожарный режим, который определяет двойной размер суммы штрафов на граждан, должностных и юридических лиц за его нарушение. В условиях порывистого ветра разведение открытого огня категорически запрещено, поскольку несет угрозу населенным пунктам и объектам экономики, жизни и здоровью населения.