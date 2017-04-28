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14:34 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Видимость на трассе Р55 «Сибирь» снижена из-за дыма от лесных пожаров

Выставлены информационные знаки «Ограничение скорости».

Источник: IrkutskMedia.ru

Условия ограниченной видимости наблюдаются с 1610 — 1650 км на федеральной автомобильной дороге Р255 «Сибирь» в Зиминском районе Иркутской области из-за задымления в связи с лесными пожарами. На территории выставлены информационные знаки «Ограничение скорости». Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

ФКУ Упрдор «Прибайкалье» рекомендует водителям быть предельно внимательными на федеральных дорогах Иркутской области избегать превышения скорости, соблюдать безопасную дистанцию.

«При возникновении чрезвычайной ситуации сразу звоните по телефонам службы спасения 112, и оперативного дежурного Управления автомобильной магистрали Красноярск-Иркутск ФДА — (3952) 29−21−39; 8−914−899−35−35», — отметили в пресс-службе.

Напомним, несколько домов в трех поселениях Тайшетского района Иркутской области остались без электричества. Из-за лесного пожара загорелись и частично обрушились несколько опор ЛЭП. Со вчерашнего дня света нет в домах в деревнях Черемшанка, Пея и Пойма. Сейчас идут восстановительные работы и в ближайшие часы специалисты планируют всех подключить.

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29—30 апреля чрезвычайный и высокий классы пожарной опасности в лесах сохранятся в Киренском, Усть-Кутском, Усть-Илимском, Братском, Чунском, Казачинско-Ленском, Жигаловском, Качугском, Тайшетском, Нижнеудинском, Тулунском, Зиминском, Заларинском, Нукутском, Балаганском, Усть-Удинском, Аларском, Боханском, Черемховском, Иркутском, Иркутском, Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Ольхонском районах.

На территории региона действует особый противопожарный режим, который определяет двойной размер суммы штрафов на граждан, должностных и юридических лиц за его нарушение. В условиях порывистого ветра разведение открытого огня категорически запрещено, поскольку несет угрозу населенным пунктам и объектам экономики, жизни и здоровью населения. Из-за высоких и чрезвычайных классов пожарной опасности действует запрет на посещения лесов — в регионе выставлены посты по ограничению доступа в них.

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