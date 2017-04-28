Видимость на трассе Р55 «Сибирь» снижена из-за дыма от лесных пожаров

Условия ограниченной видимости наблюдаются с 1610 — 1650 км на федеральной автомобильной дороге Р255 «Сибирь» в Зиминском районе Иркутской области из-за задымления в связи с лесными пожарами. На территории выставлены информационные знаки «Ограничение скорости». Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

ФКУ Упрдор «Прибайкалье» рекомендует водителям быть предельно внимательными на федеральных дорогах Иркутской области избегать превышения скорости, соблюдать безопасную дистанцию.

«При возникновении чрезвычайной ситуации сразу звоните по телефонам службы спасения 112, и оперативного дежурного Управления автомобильной магистрали Красноярск-Иркутск ФДА — (3952) 29−21−39; 8−914−899−35−35», — отметили в пресс-службе.

Напомним, несколько домов в трех поселениях Тайшетского района Иркутской области остались без электричества. Из-за лесного пожара загорелись и частично обрушились несколько опор ЛЭП. Со вчерашнего дня света нет в домах в деревнях Черемшанка, Пея и Пойма. Сейчас идут восстановительные работы и в ближайшие часы специалисты планируют всех подключить.

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29—30 апреля чрезвычайный и высокий классы пожарной опасности в лесах сохранятся в Киренском, Усть-Кутском, Усть-Илимском, Братском, Чунском, Казачинско-Ленском, Жигаловском, Качугском, Тайшетском, Нижнеудинском, Тулунском, Зиминском, Заларинском, Нукутском, Балаганском, Усть-Удинском, Аларском, Боханском, Черемховском, Иркутском, Иркутском, Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Ольхонском районах.