На екатеринбургской Сортировке в трех местах лопнула теплотрасса

В Екатеринбурге в районе Сортировки во время испытаний теплосетей повышенной температурой произошло три порыва. Два из них — в районе дома № 52 по улице Ангарской, третий — возле дома № 62 по Минометчиков.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, сейчас все повреждения устраняются.

Испытания проводились в течение 26—27 апреля в Железнодорожном, Октябрьском и Чкаловском районах. Следующий этап запланирован на август. Проверка повышенной температурой проводится каждые 5 лет.

Стоит добавить, что в этом году аналогичные испытания проходили и в соседней Тюмени. Там было зафиксировано множество порывов. Фонтанами кипятка ошпарило прохожих — трое из них попали в больницу с ожогами ног, двоих отправили на амбулаторное лечение. Региональное СУ СКР проводит проверку.