На екатеринбургской Сортировке в трех местах лопнула теплотрасса
Не выдержав испытаний температурой.
Не выдержав испытаний температурой.
В Екатеринбурге в районе Сортировки во время испытаний теплосетей повышенной температурой произошло три порыва. Два из них — в районе дома № 52 по улице Ангарской, третий — возле дома № 62 по Минометчиков.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Испытания проводились в течение
Стоит добавить, что в этом году аналогичные испытания проходили и в соседней Тюмени. Там было зафиксировано множество порывов. Фонтанами кипятка ошпарило прохожих — трое из них попали в больницу с ожогами ног, двоих отправили на амбулаторное лечение. Региональное СУ СКР проводит проверку.