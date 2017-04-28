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13:55 (мск), источник: Nur.kz

В Алматинской области подтопило более 150 домов и детский сад

Работу спасателей осложняет проливной дождь.

Источник: Nur.kz

В Карасайском районе в зоне подтопления из разлива реки Кыргауылды оказались 151 дачный домик и детский сад. Работу спасателей осложняет проливной дождь, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

«По последним данным произошло подтопление 151 дачного дома и участка, а именно: в ПКСТ «Аксай-19» — 83 дачных домов и участков, в ПКСТ «Труд» — 15 дачных домов и участков, в ПКСТ «Полет» — 12 дачных домов и участков, в ПКСТ «Торпеда» — 21 дачный дом и участок.

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Так же произошло подтопление детского сада ЧУ «Детский центр Бота» и 20 дворов жилых домов села Кыргауылды. Работы по подсчету точного количества подтапливаемых участков продолжаются и усложняются проливным дождем, — сообщили в ДЧС.

Отмечается, что в район подтопления из Алматы дополнительно прибыли силы Республиканского оперативно-спасательного отряда, в количестве 18 спасателей и 2 единиц техники.

В проведении аварийно-спасательных работ задействованы силы и средства Департамента по ЧС Алматинской области — 83 человека, 9 единиц техники, 4 плавательных средства, Республиканского оперативно-спасательного отряда КЧС — 18 человек, 2 единицы техники.

Также в районе работают специалисты и техника: ГУ «Казселезащита» КЧС — 3 человек, 1 единица техники, местных исполнительных органов — 31 человек, 5 единиц техники, Местной полицейской службы Карасайского РУВД — 8 человек, 2 единицы техники.

Для проведения работ по откачке воды подготовлено 8 грязевых мотопомп.

На месте работает оперативный штаб во главе заместителя ДЧС Алматинской области полковника Турарова и акима Карасайского района Бегельдиева.

Напомним, подтопление в Алматинской области началось 27 апреля.

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