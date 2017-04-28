Выбрасывая мусор, петербурженка нашла немецкую «подпрыгивающую» мину

Как сообщили в пресс-службе ведомства, подозрительный предмет женщина заметила поздно вечером 27 апреля вблизи мусорных контейнеров во дворе 135-го дома по улице Бабушкина. Нечто, напоминающее грушу с хвостиком, лежало в грязи на газоне, по которому местные жители обходили припаркованные автомобили. Женщина — инспектор в отделе лицензионно-разрешительной работы ГУ Росгвардии (отдел, куда в том числе сдают оружие) — сразу определила, на что похожа находка.

Коллеги из отдела ОМОН Росгвардии её подозрения подтвердили. Выяснилось, что это пустой корпус немецкой подпрыгивающей миномётной мины. Взрыватель и взрывчатое вещество с военных времён не сохранились.