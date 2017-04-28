Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
Китай ответил на слова Белого дома об «изоляции России в ООН»
Кремль пообещал отреагировать на акцию против Путина
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
«Вашингтон» проиграл «Питтсбургу», Овечкин и Кузнецов отличились
Хэмилтон: Теперь у меня будет балалайка-челлендж
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Максакова возмущена поведением экс-жены Вороненкова - СМИ
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
15Роботы в Пальмире
9Юбилей Корейской народной армии
16:35 (мск), источник: Фонтанка

Выбрасывая мусор, петербурженка нашла немецкую «подпрыгивающую» мину

Жительница Невского района Петербурга, свернув с привычного маршрута по пути к ПУХТО, обнаружила снаряд военных времён. Женщина, служащая в Росгвардии, вызвала коллег.

Источник: Росгвардия

Как сообщили в пресс-службе ведомства, подозрительный предмет женщина заметила поздно вечером 27 апреля вблизи мусорных контейнеров во дворе 135-го дома по улице Бабушкина. Нечто, напоминающее грушу с хвостиком, лежало в грязи на газоне, по которому местные жители обходили припаркованные автомобили. Женщина — инспектор в отделе лицензионно-разрешительной работы ГУ Росгвардии (отдел, куда в том числе сдают оружие) — сразу определила, на что похожа находка.

Коллеги из отдела ОМОН Росгвардии её подозрения подтвердили. Выяснилось, что это пустой корпус немецкой подпрыгивающей миномётной мины. Взрыватель и взрывчатое вещество с военных времён не сохранились.

Взрывотехники предположили, что кто-то из жителей ближайших домов мог привезти снаряд с мест былых сражений Великой Отечественной войны, а после беспечно бросить у мусорных баков неподалёку от детского сада.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Безопасность метро ограничится рамками
В ООН оценили ущерб стран от санкций против России
Путин отметил рост числа несовершеннолетних наркоманов на 60%
Чавушоглу сообщил, что РФ и Турция договорились о поставке С-400
Депутаты предложили запретить продажу алкоголя до 21 года
«ВКонтакте» ввела платную подписку на музыку
Украина показала в ролике Евровидения дворец «Ласточкино гнездо»
Мощи Николая Чудотворца привезут в Россию впервые за 930 лет
Спорт
Вопрос дня. «Спартак» и ЦСКА – кто в лучшей форме перед дерби «Спартак» недавно громили, а ЦСКА только что громил сам. Кто в лучшей форме перед главным дерби страны – размышляют специалисты
Авто
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере В Сеть попали фотографии, на которых запечатлен автомобиль из проекта «Кортеж» во время тестового грунтования
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон пригласила своего пожилого двойника на показ «Очень плохих девчонок» и в бар
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь