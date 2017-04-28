Выбрасывая мусор, петербурженка нашла немецкую «подпрыгивающую» мину
Жительница Невского района Петербурга, свернув с привычного маршрута по пути к ПУХТО, обнаружила снаряд военных времён. Женщина, служащая в Росгвардии, вызвала коллег.
Жительница Невского района Петербурга, свернув с привычного маршрута по пути к ПУХТО, обнаружила снаряд военных времён. Женщина, служащая в Росгвардии, вызвала коллег.
Как сообщили в
Коллеги из отдела ОМОН Росгвардии её подозрения подтвердили. Выяснилось, что это пустой корпус немецкой подпрыгивающей миномётной мины. Взрыватель и взрывчатое вещество с военных времён не сохранились.
Взрывотехники предположили, что