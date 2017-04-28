Копейский чиновник пойдет под суд за превышение полномочий

По версии следствия, в 2014 году начальник управления архитектуры и градостроительства мэрии Копейска в нарушение положений законодательства в сфере земельных отношений, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, не опубликовал информацию о приеме заявлений о предоставлении в аренду четырех земельных участков, расположенных по улице Таганайской и переулку Лазурному в городе Копейске.

Кроме того, он ограничил право потенциальных арендаторов на получение информации о возможности предоставлении двух других земельных участков в аренду.

«Действия обвиняемого, обусловленные личной заинтересованностью, повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан из-за ограничения возможности получить на праве аренды указанные земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Кроме того, это вызвало у населения недоверие к действующим органам власти, в части справедливости, публичности, открытости и прозрачности при реализации их прав», — говорится в сообщении прокуратуры.

Материалы уголовного дела направлены в Копейский городской суд для рассмотрения по существу.