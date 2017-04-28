Копейский чиновник пойдет под суд за превышение полномочий
Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело в отношении бывшего чиновника копейской администрации, который обвиняется в превышении полномочий, сообщает
Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело в отношении бывшего чиновника копейской администрации, который обвиняется в превышении полномочий, сообщает
По версии следствия, в 2014 году начальник управления архитектуры и градостроительства мэрии Копейска в нарушение положений законодательства в сфере земельных отношений, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, не опубликовал информацию о приеме заявлений о предоставлении в аренду четырех земельных участков, расположенных по улице Таганайской и переулку Лазурному в городе Копейске.
Кроме того, он ограничил право потенциальных арендаторов на получение информации о возможности предоставлении двух других земельных участков в аренду.
«Действия обвиняемого, обусловленные личной заинтересованностью, повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан
Материалы уголовного дела направлены в Копейский городской суд для рассмотрения по существу.