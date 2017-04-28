Омская школьница отдала золотые украшения за «снятие» порчи
Сумма ущерба составила 39 тыс. рублей.
Сумма ущерба составила 39 тыс. рублей.
Омская школьница отдала золотые украшения за «снятие» порчи на улице. Об этом сообщает
В полицию обратилась мама 14-летней школьницы, которая рассказала, что к её дочери, когда та возвращалась домой с уроков, подошла взрослая женщина. Злоумышленница сказала ребёнку, что она ясновидящая и даже отгадала 3 желания девочки. После этого она рассказала, что для исполнения этих желаний и для того, чтобы у школьницы всё в жизни было в порядке, нужно принести из дома всё золото в бумажном свёртке.
Девочка сделала, как договорились, однако после встречи с женщиной она обнаружила, что свёрток пуст. Школьница рассказала о произошедшем матери, которая написала заявление в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Стражи порядка ищут злоумышленницу. На вид «ясновидящей» около 40−45 лет, среднего телосложения, смуглая кожа с пигментными пятнами, глаза карие. Была одета в серую шапку, бордовую куртку, джинсы и ботинки.