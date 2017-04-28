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13:42 (мск), источник: АиФ Омск

Омская школьница отдала золотые украшения за «снятие» порчи

Сумма ущерба составила 39 тыс. рублей.

Омская школьница отдала золотые украшения за «снятие» порчи на улице. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

В полицию обратилась мама 14-летней школьницы, которая рассказала, что к её дочери, когда та возвращалась домой с уроков, подошла взрослая женщина. Злоумышленница сказала ребёнку, что она ясновидящая и даже отгадала 3 желания девочки. После этого она рассказала, что для исполнения этих желаний и для того, чтобы у школьницы всё в жизни было в порядке, нужно принести из дома всё золото в бумажном свёртке.

Девочка сделала, как договорились, однако после встречи с женщиной она обнаружила, что свёрток пуст. Школьница рассказала о произошедшем матери, которая написала заявление в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Стражи порядка ищут злоумышленницу. На вид «ясновидящей» около 40−45 лет, среднего телосложения, смуглая кожа с пигментными пятнами, глаза карие. Была одета в серую шапку, бордовую куртку, джинсы и ботинки.

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