В Башкирии лихача, который сбил двух пенсионерок, посадили в СИЗО

По факту смертельного ДТП в селе Еремеево Чишминского района возбудили уголовное дело. Напомним, 25 апреля пьяный водитель за рулем «Лады Гранты» на скорости более 100 км/час вылетел на обочину, ударил «Шевроле» и сбил двух женщин, 55 и 93 лет.

Пострадавших госпитализировали, позже одна из них — 55-летняя уфимка — скончалась. А 35-летний лихач оказался за решеткой — на время следствия его поместили в СИЗО.

— По факту нарушения ПДД в состоянии опьянения, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело. Подозреваемому 27 апреля предъявили обвинение, — отметили в пресс-службе МВД по Башкирии.

За смертельное ДТП мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.