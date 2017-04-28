Тройное ДТП: В Симферополе столкнулись Porsche Cayenne, BMW и Škoda

Пользователи соцсетей публикуют фото трех автомобилей, — на дороге «встретились» Porsche Cayenne, BMW и Skoda. По предварительным данным, жертв нет.

Кстати, в результате ДТП на трассе образовалась серьезная пробка.

— Пока ту аварию растаскивали, по встречке в этом же месте тоже ДТП, так что не суйтесь туда вообще, пробка теперь в обе стороны! — написал Александр Бойко.