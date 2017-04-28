Группе наркодилеров ужесточили приговор в Волгограде
Волгоградский областной суд изменил приговор Ворошиловского районного суда Волгограда участникам организованной преступной группы, назначив более суровое наказание.
Волгоградский областной суд изменил приговор Ворошиловского районного суда Волгограда участникам организованной преступной группы, назначив более суровое наказание.
К длительным срокам лишения свободы, напомним, райсудом были приговорены 6 человек: Константин Бекарев (7,6 лет), Иван Севостьянов (6 лет), Роман Косых (6 лет), Леонид Мац (6 лет), Сергей Попов (5 лет) и Алексей Дускалиев (5 лет).
Судом установлено, что перечисленные граждане через интернет сбывали наркотики в Волгограде с октября 2014 по июль 2015 года. Вину в инкриминируемых деяниях подсудимые признали.
Вместе с тем, прокурор Ворошиловского района в апелляционном представлении требовал усилить наказания осужденным в соответствии со степенью общественной опасности совершенных преступлений и содействия органам предварительного расследования.
Апелляционным определением Волгоградского областного суда доводы органов прокуратуры признаны обоснованными. В результате Бекареву назначили 12 лет, Севостьянову — 9 лет, Мацу — 9 лет и 3 месяца. Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу.