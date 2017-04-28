Группе наркодилеров ужесточили приговор в Волгограде

К длительным срокам лишения свободы, напомним, райсудом были приговорены 6 человек: Константин Бекарев (7,6 лет), Иван Севостьянов (6 лет), Роман Косых (6 лет), Леонид Мац (6 лет), Сергей Попов (5 лет) и Алексей Дускалиев (5 лет).

Судом установлено, что перечисленные граждане через интернет сбывали наркотики в Волгограде с октября 2014 по июль 2015 года. Вину в инкриминируемых деяниях подсудимые признали.

Вместе с тем, прокурор Ворошиловского района в апелляционном представлении требовал усилить наказания осужденным в соответствии со степенью общественной опасности совершенных преступлений и содействия органам предварительного расследования.

Апелляционным определением Волгоградского областного суда доводы органов прокуратуры признаны обоснованными. В результате Бекареву назначили 12 лет, Севостьянову — 9 лет, Мацу — 9 лет и 3 месяца. Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.