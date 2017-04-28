Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Китай ответил на слова Белого дома об «изоляции России в ООН»
Власти Лебедяни решили не пускать Урганта в город из-за его шутки
Какие магазинные пельмени нельзя покупать ни в коем случае
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
В России откажутся от строительства жилья без отделки
В Крыму запретили строить жилье
«Вашингтон» проиграл «Питтсбургу», Овечкин и Кузнецов отличились
Хэмилтон: Теперь у меня будет балалайка-челлендж
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Максакова возмущена поведением экс-жены Вороненкова - СМИ
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
11Протест одного
9Юбилей Корейской народной армии
11Подготовка техники к Параду Победы
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
17:28 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Группе наркодилеров ужесточили приговор в Волгограде

Волгоградский областной суд изменил приговор Ворошиловского районного суда Волгограда участникам организованной преступной группы, назначив более суровое наказание.

К длительным срокам лишения свободы, напомним, райсудом были приговорены 6 человек: Константин Бекарев (7,6 лет), Иван Севостьянов (6 лет), Роман Косых (6 лет), Леонид Мац (6 лет), Сергей Попов (5 лет) и Алексей Дускалиев (5 лет).

Судом установлено, что перечисленные граждане через интернет сбывали наркотики в Волгограде с октября 2014 по июль 2015 года. Вину в инкриминируемых деяниях подсудимые признали.

Вместе с тем, прокурор Ворошиловского района в апелляционном представлении требовал усилить наказания осужденным в соответствии со степенью общественной опасности совершенных преступлений и содействия органам предварительного расследования.

Апелляционным определением Волгоградского областного суда доводы органов прокуратуры признаны обоснованными. В результате Бекареву назначили 12 лет, Севостьянову — 9 лет, Мацу — 9 лет и 3 месяца. Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В ООН оценили ущерб стран от санкций против России
Путин отметил рост числа несовершеннолетних наркоманов на 60%
Парламент Черногории принял закон о вступлении страны в НАТО
Военный суд приговорил имама мечети к трем годам за экстремизм
«ВКонтакте» ввела платную подписку на музыку
В «Яблоке» сообщили о почти ослепшей из-за нападения активистке
Мощи Николая Чудотворца привезут в Россию впервые за 930 лет
Спорт
Вопрос дня. «Спартак» и ЦСКА – кто в лучшей форме перед дерби «Спартак» недавно громили, а ЦСКА только что громил сам. Кто в лучшей форме перед главным дерби страны – размышляют специалисты
Авто
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере В Сеть попали фотографии, на которых запечатлен автомобиль из проекта «Кортеж» во время тестового грунтования
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь