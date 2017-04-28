Прикамец украл у спящего приятеля ружье
27-летний житель Гайнского района признан виновным в хищении охотничьего ружья у местного жителя. Сперва прикамец был в гостях, а потом решил забрать оружие хозяина себе.
27-летний житель Гайнского района признан виновным в хищении охотничьего ружья у местного жителя. Сперва прикамец был в гостях, а потом решил забрать оружие хозяина себе.
Кража произошла в январе 2017 года. 57-летний мужчина позвал к себе в гости выпить знакомых. Вместе они употребляли спиртные напитки. Оружие находилось в сейфе, который не был закрыт. Потом хозяин дома уснул, в это время один из гостей забрал ружье себе.
В результате розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность завистливого гостя. Он был задержан. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком на один год. Владелец оружия был привлечен к административной ответственности.