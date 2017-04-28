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14:33 (мск), источник: Новости Перми

Прикамец украл у спящего приятеля ружье

27-летний житель Гайнского района признан виновным в хищении охотничьего ружья у местного жителя. Сперва прикамец был в гостях, а потом решил забрать оружие хозяина себе.

Кража произошла в январе 2017 года. 57-летний мужчина позвал к себе в гости выпить знакомых. Вместе они употребляли спиртные напитки. Оружие находилось в сейфе, который не был закрыт. Потом хозяин дома уснул, в это время один из гостей забрал ружье себе.

В результате розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность завистливого гостя. Он был задержан. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком на один год. Владелец оружия был привлечен к административной ответственности.

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