В поселке под Гвардейском при взрыве снаряда времен ВОВ пострадал мужчина
В поселке под Гвардейском при взрыве снаряда времен ВОВ пострадал мужчина.
В поселке под Гвардейском при взрыве снаряда времен ВОВ пострадал мужчина.
Сообщение об инциденте, который произошел днем в пятницу, 28 апреля, появилось в официальном сообществе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб города.
Известно, что взрыв произошел около половины двенадцатого утра в поселке Зорино на участке одного из домов. В службу-112 позвонили соседи. Они предположили, что их односельчанин, возможно, попытался вскрыть найденный снаряд времен Великой Отечественной войны.
Мужчине потребовалась помощь медиков.
В полиции напоминают, что об обнаружении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и предметов, конструктивно схожих с ними гражданам нужно сообщать по телефонам 02 и 102. Добровольная сдача незаконно хранимого оружия освобождает от уголовной ответственности.