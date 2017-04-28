В поселке под Гвардейском при взрыве снаряда времен ВОВ пострадал мужчина.

Сообщение об инциденте, который произошел днем в пятницу, 28 апреля, появилось в официальном сообществе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб города.

Известно, что взрыв произошел около половины двенадцатого утра в поселке Зорино на участке одного из домов. В службу-112 позвонили соседи. Они предположили, что их односельчанин, возможно, попытался вскрыть найденный снаряд времен Великой Отечественной войны.

Мужчине потребовалась помощь медиков.

В полиции напоминают, что об обнаружении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и предметов, конструктивно схожих с ними гражданам нужно сообщать по телефонам 02 и 102. Добровольная сдача незаконно хранимого оружия освобождает от уголовной ответственности.