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15:08 (мск), источник: АиФ Калининград

В поселке под Гвардейском при взрыве снаряда времен ВОВ пострадал мужчина

В поселке под Гвардейском при взрыве снаряда времен ВОВ пострадал мужчина.

Сообщение об инциденте, который произошел днем в пятницу, 28 апреля, появилось в официальном сообществе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб города.

Известно, что взрыв произошел около половины двенадцатого утра в поселке Зорино на участке одного из домов. В службу-112 позвонили соседи. Они предположили, что их односельчанин, возможно, попытался вскрыть найденный снаряд времен Великой Отечественной войны.

Мужчине потребовалась помощь медиков.

В полиции напоминают, что об обнаружении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и предметов, конструктивно схожих с ними гражданам нужно сообщать по телефонам 02 и 102. Добровольная сдача незаконно хранимого оружия освобождает от уголовной ответственности.

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