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14:19 (мск), источник: 365info.kz

Пакет с 10 млн тенге найден у дороги близ Атырау

Таким образом злоумышленники спрятали незаконно добытые деньги.

Источник: 365info.kz

В предместьях Атырау полицейские в рамках следственных мероприятий нашли 10 млн тенге в пакете, лежавшем у дороги. Еще 9 млн тенге стражи порядка обнаружили на заброшенной даче, сообщает пресс-служба полиции Атырауской области. Как установило следствие, эти деньги принадлежали местному жителю, на чей дом 26 апреля был совершен налет.

Двое мужчин в масках, угрожая травматическим пистолетом, отняли у потерпевшего 24 млн тенге. Двое подозреваемых 1990 и 1991 годов рождения уже задержаны и водворены в изолятор. Куда они дели остальные похищенные деньги, выясняет полиция.

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