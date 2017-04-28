Пакет с 10 млн тенге найден у дороги близ Атырау

В предместьях Атырау полицейские в рамках следственных мероприятий нашли 10 млн тенге в пакете, лежавшем у дороги. Еще 9 млн тенге стражи порядка обнаружили на заброшенной даче, сообщает пресс-служба полиции Атырауской области. Как установило следствие, эти деньги принадлежали местному жителю, на чей дом 26 апреля был совершен налет.



Двое мужчин в масках, угрожая травматическим пистолетом, отняли у потерпевшего 24 млн тенге. Двое подозреваемых 1990 и 1991 годов рождения уже задержаны и водворены в изолятор. Куда они дели остальные похищенные деньги, выясняет полиция.