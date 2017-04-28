В Пермском крае свидетель по уголовному делу прятался в шкафу

Житель посёлка Сейва Гайнского района прятался в шкафу от приставов, которые должны были доставить его в суд как свидетеля по уголовному делу. Добровольно молодой человек давать показания отказывался. И это несмотря на то, что является свидетелем по делу о систематическом истязании своей матери. В совершении преступления обвиняют знакомого женщины.

Как рассказали в службе судебных приставов, сотрудники ведомства пришли к молодому человеку домой. Дверь открыла его мать, которая сообщила, что сын находится дома. Однако просьбы выйти, адресованные свидетелю преступления, оставались без ответа.

Представители закона прошли в квартиру и внимательно осмотрелись. На первый взгляд комната казалась пустой, однако вдруг из шкафа послышался шорох. Через несколько мгновений оттуда выскочил молодой человек. Он выбежал из комнаты, а потом и из квартиры. Поймали его уже на улице. Приставы надели на него наручники и доставили в суд.