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14:50 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске молодого человека судят за кражу денег и драгоценностей из церкви

19-летний парень не имеет определённого места жительства.

19-летнего молодого человека без определённого места жительства судят в Омске за кражу драгоценностей и денег из церкви. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Дело рассматривается в Центральном районном суде. Молодого человека обвиняют в совершении преступления по ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение и иное хранилище).

Следствие предполагает, что ночью 6 декабря 2016 года злоумышленник, будучи пьяным, около религиозной организации «Приход храма Рождества Христова поселка Крутая Горка г. Омска Омской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» перелез через забор. После этого он проник в храм через окно.

Он похитил из церковной лавки изделия из серебра и тысячу рублей, которая лежала в урне для пожертвований. Подобную манипуляцию молодой человек проделал 15 января — тогда он унёс с собой золотые изделия и 400 рублей. Общая сумма причинённого ущерба составила 164 тыс. рублей.

Свою вину он не признал. Сейчас молодой человек находится под стражей. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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